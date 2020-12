Al Bano ha raccomandato la figlia Jasmine? Lui si difende cosi…

Leggi su aciclico

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Pronto arla. Alaccompagna per mano suanella sua prima avventura televisiva importante. Dal 27 novembre, in prima serata su Raiuno, sono tra i giurati della prima edizione di The voice senior, la gara musicale dedicata ai talenti over 60. Accanto a loro Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e il rapper dementino, che avranno l’arduo compito di scovare la voce più originale in un grande show che vede Antonella Clerici nelle vesti di padrona di casa del talent. «Non sarò da solo, ma accanto a me ci sarà miae il nostro giudizio sarà quello di due generazioni a confronto», spiega Al. «Siamo accomunati dalla stessa passione per la musica e rivedo in lei lo stesso entusiasmo che avevo io alla sua età, quando ho lasciato Cellino San Marco per trasferirmi a ...