Africa, Congo Orientale: il contrabbando di oro alimenta guerre e schiavitù (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Congo Orientale, una delle aree con i maggiori giacimenti d’oro del continente Africano, è stato il luogo di uno dei conflitti più cruenti dalla fine della Seconda guerra mondiale. Esso ha provocato 4,5 milioni di sfollati e un numero di vittime stimato tra i 3,3 e i 7,6 milioni di persone. In questo contesto il commercio illegale di oro resta la principale fonte di finanziamento per i circa 70 gruppi armati e criminali che operano nell’area. Questi attori traggono profitto dal commercio di oro artigianale attraverso l’estrazione mineraria, la tassazione illegale, il saccheggio delle miniere, e varie forme di collaborazione con i contrabbandieri. Nonostante gli sforzi decennali per introdurre la tracciabilità nella filiera dell’oro, la produzione artigianale nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) sembra ... Leggi su leurispes (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il, una delle aree con i maggiori giacimenti d’oro del continenteno, è stato il luogo di uno dei conflitti più cruenti dalla fine della Seconda guerra mondiale. Esso ha provocato 4,5 milioni di sfollati e un numero di vittime stimato tra i 3,3 e i 7,6 milioni di persone. In questo contesto il commercio illegale di oro resta la principale fonte di finanziamento per i circa 70 gruppi armati e criminali che operano nell’area. Questi attori traggono profitto dal commercio di oro artigianale attraverso l’estrazione mineraria, la tassazione illegale, il saccheggio delle miniere, e varie forme di collaborazione con i contrabbandieri. Nonostante gli sforzi decennali per introdurre la tracciabilità nella filiera dell’oro, la produzione artigianale nella Repubblica Democratica del(RDC) sembra ...

Gio_Pigatto : ?? Giscard d'Estaing amava cacciare, e per questo chiedeva la possibilità di avere delle licenze nei parchi nazional… - sand_pin : RT @cotoelgyes: La lotta per la sopravvivenza in Congo-K su una strada infernale nel sud Kivu - Axxell2511 : RT @eccapecca: Guardate in che situazione siamo. Una zona piena di miniere d’oro”. La gente qui potrebbe vivere in condizioni agiate. Inve… - AgenziaFides : AFRICA/RD CONGO - Dimissioni del Vescovo di Kamina - eccapecca : Guardate in che situazione siamo. Una zona piena di miniere d’oro”. La gente qui potrebbe vivere in condizioni agi… -

Ultime Notizie dalla rete : Africa Congo Rd Congo, è emergenza alimentare | AFRICA Rivista Africa Imprese campane in Africa. Melone (Camere di commercio del Senegal): Mercato in grande espansione

“Sono già diverse le aziende del settore agro-alimentare, elettronica, materiali edili, oltre a una nota azienda di materassi che stanno chiudendo contratti commerciali con Senegal e Congo”. Ad afferm ...

VeloAfrica: raggiungere il Congo in bici. Il nuovo progetto, solidale, di Daniele Vallet

Daniele Vallet a fine gennaio partirà alla volta del Congo, per realizzare un progetto solidale, sostenibile e carico di un forte messaggio.

“Sono già diverse le aziende del settore agro-alimentare, elettronica, materiali edili, oltre a una nota azienda di materassi che stanno chiudendo contratti commerciali con Senegal e Congo”. Ad afferm ...Daniele Vallet a fine gennaio partirà alla volta del Congo, per realizzare un progetto solidale, sostenibile e carico di un forte messaggio.