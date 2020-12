Africa, Congo Orientale: il contrabbando di oro alimenta guerre e schiavitù (Di venerdì 4 dicembre 2020) Congo Orientale: il conflitto dimenticato e il commercio illegale di oro Il Congo Orientale, una delle aree con i maggiori giacimenti d’oro del continente Africano, è stato il luogo di uno dei conflitti più cruenti dalla fine della Seconda guerra mondiale. Esso ha provocato 4,5 milioni di sfollati e un numero di vittime stimato tra i 3,3 e i 7,6 milioni di persone. In questo contesto il commercio illegale di oro resta la principale fonte di finanziamento per i circa 70 gruppi armati e criminali che operano nell’area. Questi attori traggono profitto dal commercio di oro artigianale attraverso l’estrazione mineraria, la tassazione illegale, il saccheggio delle miniere, e varie forme di collaborazione con i contrabbandieri. Nonostante gli sforzi decennali per introdurre la tracciabilità nella filiera ... Leggi su leurispes (Di venerdì 4 dicembre 2020): il conflitto dimenticato e il commercio illegale di oro Il, una delle aree con i maggiori giacimenti d’oro del continenteno, è stato il luogo di uno dei conflitti più cruenti dalla fine della Seconda guerra mondiale. Esso ha provocato 4,5 milioni di sfollati e un numero di vittime stimato tra i 3,3 e i 7,6 milioni di persone. In questo contesto il commercio illegale di oro resta la principale fonte di finanziamento per i circa 70 gruppi armati e criminali che operano nell’area. Questi attori traggono profitto dal commercio di oro artigianale attraverso l’estrazione mineraria, la tassazione illegale, il saccheggio delle miniere, e varie forme di collaborazione con i contrabbandieri. Nonostante gli sforzi decennali per introdurre la tracciabilità nella filiera ...

r31458893 : RT @Marty_Loca80: Dal parco nazionale di Virunga in #Africa, arrivano queste immagini stupende ?? I #gorilla di montagna posano con i ranger… - Marty_Loca80 : Dal parco nazionale di Virunga in #Africa, arrivano queste immagini stupende ?? I #gorilla di montagna posano con i… - nigrizia : Oggi parliamo delle elezioni di oggi e domani in Ghana e Liberia, e della crisi di governo aperta dal presidente Ts… - Afri_Radio : ?? New Podcast! 'GR AFRICA Lunedì 7 dicembre 2020' on @Spreaker #africa #congo #elezioni #ghana #kabila #liberia… - 6_poeticJustice : @EhisIlozobhie Ghana the Congo , Tanzania , South Africa , Mali -

Ultime Notizie dalla rete : Africa Congo AFRICA/CONGO RD - Gli Stati dell'Africa Australe invitati a fare fronte comune contro la minaccia terroristica in Kivu e nel Mozambico Fides Cosa cerca Israele in Africa?

Da oltre sessant’anni lo Stato di Israele cerca di sviluppare una propria zona di influenza in Africa. Lo hanno fatto ancor prima diversi Paesi occidentali che, con la loro politica coloniale e neocol ...

La strategia israeliana in Africa

Da oltre sessant’anni lo Stato di Israele cerca di sviluppare una propria zona di influenza in Africa. Lo hanno fatto ancor prima diversi Paesi occidentali che, con la loro politica coloniale e neocol ...

Da oltre sessant’anni lo Stato di Israele cerca di sviluppare una propria zona di influenza in Africa. Lo hanno fatto ancor prima diversi Paesi occidentali che, con la loro politica coloniale e neocol ...Da oltre sessant’anni lo Stato di Israele cerca di sviluppare una propria zona di influenza in Africa. Lo hanno fatto ancor prima diversi Paesi occidentali che, con la loro politica coloniale e neocol ...