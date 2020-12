A stabilire quali notizie false sui vaccini rimuovere da Facebook saranno le autorità sanitarie (Di venerdì 4 dicembre 2020) La scelta è stata presa adesso apposta perché siamo a un passo dall’inizio della somministrazione del vaccino anti Covid in Gran Bretagna, dove Boris Johnson dovrebbe farsi iniettare il farmaco in diretta televisiva. Da adesso in poi Facebook rimuoverà le notizie false sui vaccini che vengono pubblicate sulla piattaforma. Quell’intervento della piattaforma Facebook – così come altre – che finora non è mai stato sufficiente ora dovrebbe diventare più incisivo avvalendosi della collaborazione con fact checker che sono parti terze, esterne a Facebook. In questo caso saranno le autorità sanitarie a stabilire quali notizie andranno eliminate dalla piattaforma. LEGGI ANCHE >>> Parte ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 4 dicembre 2020) La scelta è stata presa adesso apposta perché siamo a un passo dall’inizio della somministrazione del vaccino anti Covid in Gran Bretagna, dove Boris Johnson dovrebbe farsi iniettare il farmaco in diretta televisiva. Da adesso in poirimuoverà lesuiche vengono pubblicate sulla piattaforma. Quell’intervento della piattaforma– così come altre – che finora non è mai stato sufficiente ora dovrebbe diventare più incisivo avvalendosi della collaborazione con fact checker che sono parti terze, esterne a. In questo casoleandranno eliminate dalla piattaforma. LEGGI ANCHE >>> Parte ...

Le regole generali Dal 4 dicembre continueranno a valere le regole sugli spostamenti previste dal DPCM del 3 novembre, quelle legate ai tre colori assegnati alle varie regioni italiane (gialle, aranci ...

È basato su uno studio statistico e consentirebbe alle Regioni di organizzare le priorità della campagna di prevenzione ...

