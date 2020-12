A Piacenza raddoppia il personale nella ‘fabbrica dei regali’ di Amazon

Leggi su dire

(Di venerdì 4 dicembre 2020) BOLOGNA – In questo periodo dell’anno i magazzini di Amazon sono quanto di più simile al laboratorio di Babbo Natale: migliaia di persone tutte (più o meno) vestite alla stessa maniera, intente a imballare i regali che spunteranno per magia sotto l’albero la mattina del 25 dicembre. Per i lavoratori del colosso delle consegne, esattamente come per gli elfi di Santa Klaus, è un periodo di superlavoro, ma anche di superaffollamento. IL COVID NON HA CONDIZIONATO LE ASSUNZIONI