A Follonica “riemerge” dai fondali un’antica nave romana Video

Grosseto, 4 dic – un'antica nave romana "riemerge" dai fondali di Follonica. Da migliaia di anni la costa maremmana costituisce un porto importante per le vie di commercio delle imbarcazioni, tanto nel Mar Tirreno quanto per l'intero Mediterraneo. Zona ricca di risorse naturali e metallifere, dagli Etruschi ai Sardi delle antiche civiltà nuragiche, da Greci, Fenici e Romani fino ai giorni nostri, l'Etruria e i suoi golfi incantati hanno sempre rappresentato un'approdo fondamentale per le tratte navali. Nel giugno scorso un bagnante follonichese intento a praticare snorkeling aveva scoperto un'antica anfora di epoca romana nel mare di Follonica, proprio in prossimità degli scogli artificiali a pochi metri dalla frequentatissima spiaggia ...

