A Bologna sono raddoppiate le domande di aiuto per l'affitto: è crisi da Covid (Di venerdì 4 dicembre 2020) BOLOGNA – Sono circa un migliaio le famiglie bolognesi in difficoltà con l'affitto a causa della crisi ad aver ottenuto un contributo per pagarlo. Lo spiegano Cgil e Sunia, che evidenziano però anche il raddoppio delle domande di contributo diretto rispetto allo scorso anno: sono diventate 4.000 dopo il Covid. "Sono mesi difficili per molti nuclei familiari che hanno avuto il calo o addirittura la perdita di reddito a causa del Covid", affermano Sonia Sovilla della segreteria Cgil e Francesco Rienzi del Sunia. "A distanza di qualche mese dall'uscita dei bandi per risarcire i proprietari che hanno concordato la riduzione dei canoni e per destinare contributi diretti agli inquilini che hanno avuto una riduzione di reddito a causa della pandemia, consentendo loro di essere regolari nel pagamento del canone, sono circa mille nuclei familiari bolognesi che hanno già avuto questo contributo a disposizione sul conto corrente. Questo- sottolinea- grazie alla contrattazione svolta nel corso del 2020 che ha messo adisposizione nuove risorse regionali e del Comune di Bologna".

Ultime Notizie dalla rete : Bologna sono A Bologna sono raddoppiate le domande di aiuto per l'affitto, è crisi da Covid - DIRE.it Dire Nuova allerta meteo fino a domenica sera in Emilia Romagna

Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per stato del mare e mareggiate per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini. Spiega il bollettino: “A partire dal pomeriggio di oggi 4 dicembre ...

Inter-Bologna, probabili formazioni

Antonio Conte alla caccia della quarta vittoria consecutiva. Inter e Bologna si affronteranno a San Siro nella gara di sabato sera alle ore 20:45. Antonio Conte, dopo le vittorie contro Torino e Sassu ...

