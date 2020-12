“1920”, la svolta jazz nel nuovo album di Achille Lauro (Di venerdì 4 dicembre 2020) Da oggi, venerdì 4 Dicembre, è fuori ovunque “1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band”, il nuovo album di Achille Lauro che, dopo “1969” e “1990”, chiude la trilogia di rilettura del passato. Con questo disco, il cantante romano stavolta ci catapulta ancora più indietro nel tempo, ai cosiddetti “ruggenti anni venti”. La tracklist si compone di 8 brani, di cui 3 cover, 3 inediti e 2 riedizioni. “1920” è la prima esperienza di produzione di un intero album live per l’artista, inciso insieme alla Untouchable jazz Band, guidata dal Maestro Dino Plasmati. Nel suo nuovo progetto, Lauro è inoltre affiancato da affermati artisti italiani, del panorama classico e urban: Gigi D’Alessio, Annalisa, Izi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Da oggi, venerdì 4 Dicembre, è fuori ovunque “1920 –& The Untouchable Band”, ildiche, dopo “1969” e “1990”, chiude la trilogia di rilettura del passato. Con questo disco, il cantante romano stavolta ci catapulta ancora più indietro nel tempo, ai cosiddetti “ruggenti anni venti”. La tracklist si compone di 8 brani, di cui 3 cover, 3 inediti e 2 riedizioni.è la prima esperienza di produzione di un interolive per l’artista, inciso insieme alla UntouchableBand, guidata dal Maestro Dino Plasmati. Nel suoprogetto,è inoltre affiancato da affermati artisti italiani, del panorama classico e urban: Gigi D’Alessio, Annalisa, Izi ...

