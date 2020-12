Zorya-Leicester City 1-0 | Sayyadmanesh porta avanti lo Zorya

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Giovedì 3 Dicembre 2020 nello Stadio Slavutych alle ore 18:55 si disputerà la partitadi Europa League. Ilsi era già qualificato per la fase successiva dell’Europa League, ma il viaggio in Ucraina si è trasformato in un calvario, con il ritorno di Caglar Soyuncu dall’infortunio durato 15 minuti e i problemi difensivi della squadra che riaffiorano quando Allahyarha segnato un gol nel finale.: qauli sono state le formazioni ufficiali?(4-3-3): Vasilj, Favorov, Ivanisenia, Abu Hanna, Ciganiks, Yurchenko, Kochergin, Nazaryna, Gromov, Gladkyy, Kabaiev.(4-2-3-1): Ward, Richardo, ...