Zona gialla in Puglia ipotesi 'elevata'. Verso il ritorno dell'autosegnalazione: 'Magari con la prenotazione del tampone' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Puglia attende la 'Zona gialla'. Dal 21 dicembre al 6 gennaio stop agli spostamenti tra regioni. 25, 26 e 1° tra comuni 3 dicembre 2020 Emiliano ammonisce il Governo: 'Divieto spostamenti tra comuni ... Leggi su foggiatoday (Di giovedì 3 dicembre 2020)attende la ''. Dal 21 dicembre al 6 gennaio stop agli spostamenti tra regioni. 25, 26 e 1° tra comuni 3 dicembre 2020 Emiliano ammonisce il Governo: 'Divieto spostamenti tra comuni ...

Corriere : La Valle d’Aosta disobbedisce e si proclama «zona gialla» Il governo ricorre al Tar - Corriere : Il governo ha emanato il decreto sul periodo delle festività: ?? in tutta Italia stop agli spostamenti dal 21 dice… - RegLiguria : [3/12-13.41] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta sulla Liguria a partire dalla giornata di domani sia PIOGGIA che NEVE… - haveyoumetelena : io lombardia (zona gialla in teoria dal 13 dicembre) lui abruzzo (zona gialla in teoria dal 24 dicembre) pensavo di… - infoitinterno : Lombardia in zona gialla a Natale, ecco quando la regione potrebbe cambiare colore -