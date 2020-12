Zampognari nelle piazze di Napoli, l’iniziativa di Premio GreenCare: primo appuntamento in Villa Comunale (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie, dona ai napoletani e non solo un ciclo d’interventi musicali ad opera di Zampognari professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli. Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. L’avvio della manifestazione, che ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli, si terrà nella Cassa Armonica della Villa Comunale di Napoli venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 11, alla presenza del presidente e del vicepresidente di Premio GreenCare, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’associazione, per le prossime festività natalizie, dona ai napoletani e non solo un ciclo d’interventi musicali ad opera diprofessionisti in diversi parchi, giardini everdi della città di. Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno eseguite per zampogna e ciaramellaaree verdi di Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. L’avvio della manifestazione, che ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di, si terrà nella Cassa Armonica delladivenerdì 4 dicembre 2020, alle ore 11, alla presenza del presidente e del vicepresidente di, ...

