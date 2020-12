X Factor 2020 sesto live la semifinale in diretta | al ballottaggio Blind e Mydrama

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Xlaingiovedì 3 dicembre, serata di duetti, una sola eliminazione. Ospiti i Pinguini Tattici Nucleari Xè arrivato allagiovedì 3 dicembre insu Sky Uno e in streaming su Now Tv (mercoledì in replica su Tv8), penultimo appuntamentoprima di decretare il vincitore di questa edizione indubbiamente condizionata dal Covid ma capace di regalare bei momenti di spettacolo. I 4 giudici Hell Raton, Manuel Agnelli, Emma e Mika hanno tutti almeno un concorrente e sperano di portarlo fino alla finale.come da tradizione con i duetti nella prima manche con Verdena, Elio, Izi, Lazza e Madame che canteranno ...