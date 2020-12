X Factor 2020 semifinale | Mydrama canta “Spigoli” Video

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Xdi Carl Brave, Mara Sattei e Tha Supreme nella seconda manche. Ildell’esibizione nella puntata di giovedì 3 dicembre. Giovedì 3 dicembre novembreè tempo diper X. I concorrenti sono rimasti in cinque, e i posti per la finale sono solo 4, nella puntata di stasera si sfideranno in due manche. Nella prima denominata “Feat.” duetteranno con artisti del panorama musicale italiano, nella seconda invece canteranno una cover che gli è stata assegnata dal giudice. Nella seconda manche si è appena esibitache hatodi Carl Brave, Mara Sattei e Tha Supreme. Il ...