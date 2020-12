Wired Trends 2021 sui media | la comunicazione commerciale e politica si scambiano i ruoli

Leggi su wired

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il 58% delle persone ha dichiarato di aver guardato di più la tv da quando è iniziata la pandemia, privilegiando l’on demand e lo steaming. E la rete è diventata una grande e quotidiana abitudine, con l’83% degli italiani che la utilizza più spesso di quanto facesse fino all’inizio del 2020. Il 57% delle persone a luglio 2019 dichiarava di essere felice, e anche se pare assurdo questa percentuale è salita di 5 punti nell’ultimo anno. Su questo hanno influito i valori fondamentali come lo stare bene e l’avere una famiglia, degli affetti e un lavoro. Valori a cui ci si è aggrappati. Sono questi alcuni tratti salienti dell’analisi presentata da Enrica Tiozzo, senior client officer di Ipsos, in apertura del sesto appuntamento di, la rassegna organizzata daItalia insieme a Ipsos per ...