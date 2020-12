Winx, fan GF Vip con foto delle Trix: cosa sta succedendo in rete e perché (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dalla serata di ieri i fan del celebre programma di Alfonso Signorini hanno invaso i social con immagini del profilo particolari: i volti delle protagoniste del cartone animato di Iginio Straffi. Complici anche Alba Parietti e Gaia Zorzi. Eccone il motivo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dalla serata di ieri i fan del celebre programma di Alfonso Signorini hanno invaso i social con immagini del profilo particolari: i voltiprotagoniste del cartone animato di Iginio Straffi. Complici anche Alba Parietti e Gaia Zorzi. Eccone il motivo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

giorgiaclx : I fan delle Winx, quelle iconiche e che sanno cosa sia l'ironia. Adoro???? #gfvip - thought74962818 : RT @scintilIe: Sta cosa trix winx già era imbarazzante tra fan, poi dopo l’aggiunta di parenti&co è qualcosa di terrificante - Ausilia15895875 : @gleecast_idols @FelipeMaryFanti far passare i primi tre nella parte del male chiedendo anche alle fan delle Winx di mettere la loro foto.. - sunflowers1903 : Ieri avevo letto tweet in cui i sostenitori delle TRIX venivano definiti come ridicoli per il cambio foto e oggi ve… - Effesr2 : E quanto le fan delle Winx se la prendono significa veramente che abbiamo spaccato e fatto la storia?? #GFVIP -