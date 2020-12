Webuild definito con successo pricing nuove obbligazioni per 550 milioni euro

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) –annuncia le condizioni dellesenior non garantite a tasso fisso, i cui proventi saranno destinati all’acquisto dellein circolazione “€600,000,000 3.75 per cent. Notes due 24 June 2021”, il cui valore nominale attualmente in essere è pari a 479.030.000, secondo quanto previsto dall’offerta di acquisto promossa in data 1 dicembre 2020. L’importo complessivo in linea capitale delleè pari a€550.000.000. La data di scadenza delleè il 15 dicembre 2025 e la relativa cedola è del 5,875%. I risultati dimostrano un forte apprezzamento dida parte della comunità finanziaria nazionale ed internazionale. ...