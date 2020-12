Volley, Trento travolge il Friedrichshafen e infila la terza vittoria in Champions League: primo posto nel girone (Di giovedì 3 dicembre 2020) Trento ha sconfitto il VfB Friedrichshafen per 3-0 (25-19; 25-18; 25-18) nel match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di Volley maschile. I dolomitici hanno infilato la terza vittoria consecutiva tra le mura amiche della BLM Group Arena, dove è andato in scena il primo round robin, e si trovano così in testa solitaria alla Pool E. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, dopo i successi maturati contro la Lokomotiv Novosibirsk (al tie-break, rimontando dallo 0-2) e contro il CEZ Karlovarsko (3-1), si sono imposti nettamente contro la ostica compagine tedesca, capace negli ultimi due giorni di annichilire i russi e i cechi. L’Itas può ora contare su tre vittorie (8 punti) in classifica contro i 2 successi (6 ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020)ha sconfitto il VfBper 3-0 (25-19; 25-18; 25-18) nel match valido per la fase a gironi della2020-2021 dimaschile. I dolomitici hannoto laconsecutiva tra le mura amiche della BLM Group Arena, dove è andato in scena ilround robin, e si trovano così in testa solitaria alla Pool E. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, dopo i successi maturati contro la Lokomotiv Novosibirsk (al tie-break, rimontando dallo 0-2) e contro il CEZ Karlovarsko (3-1), si sono imposti nettamente contro la ostica compagine tedesca, capace negli ultimi due giorni di annichilire i russi e i cechi. L’Itas può ora contare su tre vittorie (8 punti) in classifica contro i 2 successi (6 ...

Vince senza fatica la terza, e ultima, partita del girone E Trento che fa tre su tre, nonostante i problemi. La forza del gruppo sopperisce alle mancanze e la partita contro Friedrichshafen finisce co ...

