Volley femminile, Serie A1: Trento batte Cuneo e torna alla vittoria. Super Vittoria Piani e sesto posto (Di giovedì 3 dicembre 2020) Trento ha battuto Cuneo per 3-0 (25-19; 25-23; 25-18) nel recupero della settima giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le dolomitiche si sono imposte tra le mura amiche e sono così tornate alla Vittoria dopo aver accumulato cinque sconfitte negli ultimi cinque incontri disputati. Successo importantissimo per le padrone di casa, che chiudono così il girone di andata con un eccellente sesto posto: si tratta di un risultato pregevole per una formazione neopromossa, partita benissimo ma poi un po' calata a livello tecnico anche a causa di una sosta forzata per le positività al Covid-19. Le piemontesi, invece, sono al nono posto (a -4 da Trento), ma rischiano di ...

