Volley femminile, Busto Arsizio si arrende allo Schwerin in Champions League: la strada verso i quarti si complica (Di giovedì 3 dicembre 2020) Busto Arsizio è stata sconfitta dallo Schwerin con un netto 3-0 (26-24; 25-14; 25-22) nel match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di Volley femminile. Le Farfalle si sono dovute arrendere alle tedesche in appena 83 minuti di gioco e sono incappate nella seconda sconfitta in questo primo round robin andato in scena al PalaRiadoli di Scandicci. Dopo il ko al tie-break nell’incontro di apertura contro le padrone di casa e il successo per 3-2 contro il Developrese Resovia, le ragazze di coach Marco Fenoglio non hanno potuto nulla contro un avversario apparso decisamente più tonico e ora volato in testa alla Pool A, in attesa del match di questa sera tra Scandicci e il Developres Resovia (le ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020)è stata sconfitta dcon un netto 3-0 (26-24; 25-14; 25-22) nel match valido per la terza giornata della fase a gironi della2020-2021 di. Le Farfalle si sono dovutere alle tedesche in appena 83 minuti di gioco e sono incappate nella seconda sconfitta in questo primo round robin andato in scena al PalaRiadoli di Scandicci. Dopo il ko al tie-break nell’incontro di apertura contro le padrone di casa e il successo per 3-2 contro il Developrese Resovia, le ragazze di coach Marco Fenoglio non hanno potuto nulla contro un avversario apparso decisamente più tonico e ora volato in testa alla Pool A, in attesa del match di questa sera tra Scandicci e il Developres Resovia (le ...

OA_Sport : Volley femminile, Busto Arsizio si arrende allo Schwerin in Champions League: la strada verso i quarti si complica - sportface2016 : #volley #CLVolleyW #BustoArsizio battuta in tre set dallo #Schwerin: la cronaca del match di #ChampionsLeague - DolomitiVolley : In corso il match di A1 femminile fra @trentino_rosa e @cuneo_granda_volley #volley #Trentino #Trento #volleyball… - baldo_nicola_tn : E dopo il maschile perché non guardarsi anche un po' di femminile?? #volley #volleyball #pallavolo #Trentino… - sportface2016 : #volley #CLVolleyW #BustoArsizio-#Schwerin oggi in tv: ecco orario e come vedere la sfida di #ChampionsLeague -