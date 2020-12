"Voglio fare io quel programma". Agguato a Mara Venier, ecco chi si candida: un nome pensatissimo (Di giovedì 3 dicembre 2020) La più segreta aspirazione di Maria Teresa Ruta? La confessa la diretta interessata nel bel mezzo del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Un sogno nel cassetto che ha rivelato parlando con Cristiano Malgioglio della sua carriera. Già, il punto è che il paroliere le chiede quale sia stato il programma più bello a cui ha partecipato e quale, invece, vorrebbe condurre. E la Ruta, senza farsi troppi problemi, risponde: "Sicuramente di preferiti ci sono delle annate. Chiaramente La Domenica Sportiva perché come avete visto ho conosciuto tutti i più grandi campioni, ho vinto cinque Telegatti, ero la donna dell'anno, era una cosa incredibile". Ma è quando rivela le sue aspirazioni che la Ruta sorprende: "Vorrei fare la Domenica In di Mara Venier ma finché c'è Mara ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) La più segreta aspirazione di Maria Teresa Ruta? La confessa la diretta interessata nel bel mezzo del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Un sogno nel cassetto che ha rivelato parlando con Cristiano Malgioglio della sua carriera. Già, il punto è che il paroliere le chiede quale sia stato ilpiù bello a cui ha partecipato e quale, invece, vorrebbe condurre. E la Ruta, senza farsi troppi problemi, risponde: "Sicuramente di preferiti ci sono delle annate. Chiaramente La Domenica Sportiva perché come avete visto ho conosciuto tutti i più grandi campioni, ho vinto cinque Telegatti, ero la donna dell'anno, era una cosa incredibile". Ma è quando rivela le sue aspirazioni che la Ruta sorprende: "Vorreila Domenica In dima finché c'è...

fattoquotidiano : Giornata delle persone con disabilità, Paolo Palumbo canta con Achille Lauro: “Voglio emozionare e far riflettere.… - AntoVitiello : #Donnarumma a Dazn: 'Se voglio continuare al #Milan? Certo, ne parlerà il procuratore con la società. Non c'è probl… - HuffPostItalia : Fiorella Mannoia: 'Voglio essere libera di andare in camera di qualcuno a fare sesso e poi cambiare idea' - sonfattacosi : RT @chetrashhh: Tommy:'Mia sorella pare che stia spaccando. Mi fa troppo ridere, mi ama da pazzi ma ho paura perché se inizia ad usare i so… - ROSSIPA42950428 : RT @fattoquotidiano: Giornata delle persone con disabilità, Paolo Palumbo canta con Achille Lauro: “Voglio emozionare e far riflettere. C’è… -

Ultime Notizie dalla rete : Voglio fare Volontario vaccino Covid, voglio fare quello 'vero' - Focus Vaccini Agenzia ANSA Domenica In, "voglio fare io quel programma". Agguato a Mara Venier, ecco chi si candida: un nome pesantissimo

La più segreta aspirazione di Maria Teresa Ruta ? La confessa la diretta interessata nel bel mezzo del Grande Fratello Vip , il reality di ...

10 atti di solidarietà che puoi fare subito

Abbiamo girato l’Italia in cerca di iniziative belle e generose per scaldare un Natale così particolare. Piccoli gesti da donare e da ricevere ...

La più segreta aspirazione di Maria Teresa Ruta ? La confessa la diretta interessata nel bel mezzo del Grande Fratello Vip , il reality di ...Abbiamo girato l’Italia in cerca di iniziative belle e generose per scaldare un Natale così particolare. Piccoli gesti da donare e da ricevere ...