Viviana Stucchi l’abbiamo vista a The Voice Senior | ma sapete che da piccola era molto famosa e che anche il figlio è un volto noto?

The Voice Senior è un nuovo programma televisivo che ha avuto il suo debutto il 27 novembre in prima serata su Rai 1. Deriva dal talent show "The Voice", andato in onda fino al 2019, con la particolarità questa volta che i concorrenti sono ultra sessantenni. Durante la prima puntata delle Blind Audition tra i concorrenti in gara è apparsa una donna che non è risultata ignota agli spettatori più attenti. Si tratta di Viviana Stucchi, un'insegnante di educazione fisica della Lombardia che però non è sconosciuta ai riflettori della televisione italiana. Foto: Youtube/The Voice of Italy All'età di 7 anni infatti Viviana ha partecipato allo Zecchino d'Oro, dove vinse con il brano "Il pulcino ballerino". La canzone riscosse un grandissimo successo e la ...

Scopriamo di più sulla vita privata di Viviana Stucchi. Questa bellissima signora bionda ha letteralmente incantato il pubblico nella prima serata di The Voice Senior, ma a dire il vero non è nuova a ...

Impossibile riconoscerla: Viviana Stucchi è già apparsa in tv, ma era ancora uno scricciolo. Ecco chi è la concorrente di The Voice Senior.