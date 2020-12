«Vikings»: quando uscirà la sesta stagione? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Le avventure di Vikings stanno per giungere al termine. La serie ideata da Michael Hirst è arrivata alla sesta e ultima stagione, che, come spesso succede ai finali, è divisa in due parti. La prima parte della sesta stagione, infatti, è già stata trasmessa sul canale canadese History dal 4 dicembre 2019 al 5 febbraio 2020, mentre in Italia è pubblicata su TimVision dal 5 dicembre 2019 al 6 febbraio 2020. Proprio per questo, i fan di Vikings, internazionali e italiani, aspettano da tempo notizie sulla messa in onda degli ultimi dieci episodi che compongono la seconda parte della stagione conclusiva. Ebbene, proprio nelle ultime ore c'è stato un importante aggiornamento, che comporta una buona e una cattiva notizia per il pubblico. «Vikings», ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Le avventure distanno per giungere al termine. La serie ideata da Michael Hirst è arrivata allae ultima, che, come spesso succede ai finali, è divisa in due parti. La prima parte della, infatti, è già stata trasmessa sul canale canadese History dal 4 dicembre 2019 al 5 febbraio 2020, mentre in Italia è pubblicata su TimVision dal 5 dicembre 2019 al 6 febbraio 2020. Proprio per questo, i fan di, internazionali e italiani, aspettano da tempo notizie sulla messa in onda degli ultimi dieci episodi che compongono la seconda parte dellaconclusiva. Ebbene, proprio nelle ultime ore c'è stato un importante aggiornamento, che comporta una buona e una cattiva notizia per il pubblico. «», ...

