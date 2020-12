Vikings 6B | il trailer e le prime anticipazioni sugli episodi conclusivi della serie

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il dramma storico canadese creato e scritto da Michael Hirst si avvia alla conclusione con l’arrivo ormai imminente dei diecidi6B. La pubblicazione delseconda e ultima partestagione si accompagna a un’inattesa mossa di AmazonVideo, che per gli Stati Uniti e alcuni paesi anglofoni ha acquisito i diritti di trasmissione a partire dal 30 dicembre. Per l’Italia, invece, occorrerà attendere i ragguagli di TIMvision: è infatti su questa piattaforma che, circa un anno fa, sono stati resi disponibili gliprima metà di stagione. L’arrivo ormai prossimo di6B segna il coronamento di un percorso narrativo avvincente, che di rinnovo in rinnovo ha segnato il successo di una ...