Vigili, in arrivo Gerometta come nuovo comandante

Doamani dovrebbe arrivare la firma ufficiale, ma la nomina di Paolo Gerometta come nuovo comandante dei Vigili è scontata. Una nuova avventura per l'ex generale dell'Esercito ora in pensione svelata ...

Fuori strada contro il palo della luce: l'auto si rovescia, ferito il conducente

Auto finisce fuori strada e si rovescia sul fianco dopo aver abbattuto un palo della luce. Ferito il conducente. E' accaduto ieri ...

