VIDEO – GdF | “Tunisini con RdC finanziano terrorista islamico”

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tunisini con Reddito di Cittadinanza, occupanti abusivi di alloggio, finanziatori del terrorismo islamico. Il dato emerge da una indagine dei militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Bologna. L’operazione si inserisce “nell’ambito delle attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario con finalità di finanziamento al terrorismo”. I militari “hanno individuato e segnalato alla Procura della Repubblica due tunisini ritenuti responsabili di aver finanziato un pericoloso ‘foreign fighter’. Il ‘combattente’ risulta “iscritto nelle liste antiterrorismo del Belgio e localizzato in Tunisia”. Il finanziamento sarebbe avvenuto “sino allo scorso mese di aprile, avvalendosi di un money transfer ubicato in provincia di Ferrara”. La nota del Comando provinciale continua: “L’attività investigativa è stata condotta dalle ‘fiamme gialle’ del ...

GDF : #GDF #Frosinone: applicate misure di prevenzione antimafia nei confronti di due pluripregiudicati. Sequestrate atti… - GDF : #GDF #PADOVA: sequestrati circa 22.000 #prodotti pericolosi per la #salute del consumatore. Valore stimato oltre 50… - GDF : #GDF #Torino, operazione “#molosso”: gare #truccate e #corruzione all’interno delle #ASL piemontesi. Eseguite 15 mi… - Majden3 : RT @micillom5s: CASERMA VIGILI DEL FUOCO A GIUGLIANO: AGGIORNAMENTI SULLE DUE SEDI La prima 'temporanea' sarà a Lago Patria e in tempi bre… - generalgw13x : RT @GDF: #GDF #ISERNIA: sequestrate 72 tonnellate di #gasolio illegale. Intercettati tre autoarticolati provenienti dalla #Polonia. Denunci… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO GdF

La Rampa

SIENA. Oggi 4 dicembre 2020, alle ore 14:00, presso gli studi del network “Canale 3 Toscana” andrà in onda la trasmissione di presentazione ...Milano, 4 dic. (askanews) - I vertici dell'università per stranieri di Perugia sono stati sospesi per 8 mesi dopo il caso dell'esame di italiano farsa al calciatore Luis Suarez. Secondo la Gdf avrebbe ...