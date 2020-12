VIDEO | Da Judy Chicago a Guerriglia Girls, il primo fumetto su ‘Feminist Art’ (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – I fiori celebrano, omaggiano, decorano, arricchiscono, lusingano, sono tradizionalmente legati al femminile. In ‘Feminist Art’, il nuovo fumetto pubblicato a settembre per Centauria edizioni al centro di uno degli incontri online del festival del fumetto Bande de Femmes (5-8 dicembre), le protagoniste li comprano e li imbracciano, nella tavola finale li lanciano in una manifestazione, in un gesto di protesta. E da ‘easter egg’ nascosto tra le righe in omaggio a Virginia Woolf, con Judy Chicago nei panni della ‘Mrs Dalloway’ del famoso incipit “i fiori sarebbe andati a comprarli lei”, quegli stessi fiori diventano nella tavola finale del quarto capitolo “una specie di molotov”, cambiando colore quasi “fossero pieni di fuoco”. Eva Rossetti, disegnatrice e autrice di ‘Feminist art’ assieme a Valentina Grande, descrive così all’Agenzia di stampa Dire lo spostamento di senso compiuto sul bouquet che accompagna le donne raccontate nel primo libro a fumetti sull’arte femminista mai pubblicato in Italia. Leggi su dire (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – I fiori celebrano, omaggiano, decorano, arricchiscono, lusingano, sono tradizionalmente legati al femminile. In ‘Feminist Art’, il nuovo fumetto pubblicato a settembre per Centauria edizioni al centro di uno degli incontri online del festival del fumetto Bande de Femmes (5-8 dicembre), le protagoniste li comprano e li imbracciano, nella tavola finale li lanciano in una manifestazione, in un gesto di protesta. E da ‘easter egg’ nascosto tra le righe in omaggio a Virginia Woolf, con Judy Chicago nei panni della ‘Mrs Dalloway’ del famoso incipit “i fiori sarebbe andati a comprarli lei”, quegli stessi fiori diventano nella tavola finale del quarto capitolo “una specie di molotov”, cambiando colore quasi “fossero pieni di fuoco”. Eva Rossetti, disegnatrice e autrice di ‘Feminist art’ assieme a Valentina Grande, descrive così all’Agenzia di stampa Dire lo spostamento di senso compiuto sul bouquet che accompagna le donne raccontate nel primo libro a fumetti sull’arte femminista mai pubblicato in Italia.

