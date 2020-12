VIDEO | Covid, il Colonnello medico Lista: “Brevettato un innovativo test salivare rapido” (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – “Nel nostro laboratorio con l’università di Tor Vergata e uno spin-off dell’ateneo abbiamo brevettato un sistema di rilevamento su saliva di un antigene virale. Esistono gia’ antigenici rapidi, ma la novita’ e’ che questo sistema e’ piu sensibile del tampone antigenico rapido“. Lo ha annunciato il Colonnello medico Florigio Lista alla Dire, a proposito di quanto messo a punto nel Dipartimento scientifico del Celio da lui diretto e che potrebbe portare a “cambiare le regole del gioco nel tracciamento iniziale del virus”. Leggi su dire (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – “Nel nostro laboratorio con l’università di Tor Vergata e uno spin-off dell’ateneo abbiamo brevettato un sistema di rilevamento su saliva di un antigene virale. Esistono gia’ antigenici rapidi, ma la novita’ e’ che questo sistema e’ piu sensibile del tampone antigenico rapido“. Lo ha annunciato il Colonnello medico Florigio Lista alla Dire, a proposito di quanto messo a punto nel Dipartimento scientifico del Celio da lui diretto e che potrebbe portare a “cambiare le regole del gioco nel tracciamento iniziale del virus”.

Piogge forti hanno allagato i pochi negozi aperti in città. La Protezione Civile ha diramato un comunicato a fronte del superamento delle soglie di rischio ed il Comune invita i cittadini alla massima ...

Covid, Johnson: "I vaccini ci permetteranno di riprendere le nostre vite"

Le parole del primo ministro britannico alla Camera dei Comuni dopo l'autorizzazione da parte della Mhra allo Pfizer-BioNTech ...

