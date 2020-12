VIDEO AZ Alkmaar-Napoli 1-1 | Highlights | gol e sintesi | Indi riprende Mertens | partenopei in testa al girone di Europa League

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilha pareggiato per 1-1 contro l’AZnel match valido per la quinta giornata dell’2020-2021 di calcio. Isono passati in vantaggio al 6? con un bel gol di Dries, capace di una deviazione sottoporta su cross dalla destra di Di Lorenzo. Nel secondo tempo, però, la formazione olandese ha pareggiato con Martinssugli sviluppi di un gioco da fermo e al 59? Koopmeiners ha sbagliato un calcio di rigore. Ilsi conferma così inalcon 10 punti e ha due lunghezze di vantaggio su Real Sociedad e AZ. Di seguito ilcon i gol, glie ladi AZ ...