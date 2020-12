Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2020 ore 12:30 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Viabilità DEL 03 DICEMBRE 2020 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO IL SERVIZIO E’RALLENTATO SULL’INTERA TRATTA PER UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE. DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 dicembre 2020)DEL 03 DICEMBREORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO IL SERVIZIO E’RALLENTATO SULL’INTERA TRATTA PER UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE. DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral

CarloCalenda : Oggi nel X Municipio, l'accesso al mare di Roma. Una 'città' estesa come Bologna e popolata come Messina, con due g… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - papsad : @allemacc @Europarl_IT Ci sono molte città in piano o con salite lievi. Milano e Torino sono assolutamente in piano… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Inaugurati i nuovi piazzali del porto commerciale intitolati alla regina “Maria Sofia di Borbone”. Di Majo (AdSP): “Un momento storico per rilanciare il Porto di Gaeta su scala internazionale” Fortune Italia