Via al test del vaccino Moderna anche sugli adolescenti (Di giovedì 3 dicembre 2020) Parteciperanno 3mila adolescenti, la metà riceverà placebo Il vaccino contro il Covid messo a punto da Moderna verrà testato anche sugli adolescenti tra i 12 e i 17 anni. Lo riporta il New York Times, secondo cui il test clinico è stato già registrato sul sito clinicaltrials.gov, e includerà 3mila soggetti, metà dei quali saranno L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

