Venezia-Bourg oggi, gara-2: orario, tv, programma, streaming EuroCup basket (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Reyer Venezia scenderà in campo oggi alle 18.30 per il secondo match consecutivo di EuroCup 2020-2021, dopo quello di ieri, che la vedrà contrapposta ai francesi Bourg en Bresse. I lagunari sono chiamati a vendicare la grandissima onta subita in casa dei francesi, ove hanno perso 87-59. Il sodalizio del capoluogo veneto arriva da un periodo nerissimo: negli ultimi cinque incontri disputati, infatti, è stato sconfitto ben quattro volte. Inoltre, ora si trovano al penultimo posto nella classifica del gruppo A della seconda competizione continentale e la qualificazione al prossimo turno è a serio rischio. I francesi, invece, stanno vivendo tutt'altro momento di forma. Hanno vinto quattro degli ultimi cinque incontri disputati e si trovano al secondo posto del gruppo A. Un ulteriore vittoria li avvicinerebbe ancor di ...

