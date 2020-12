Vasco Rossi a cuore aperto: “Ecco perchè scrivo canzoni” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Vasco Rossi si racconta a cuore aperto alla vigilia della pubblicazione della sua nuova canzone che uscirà il 1° gennaio 2021. Nuove canzoni di Vasco Rossi stanno per arrivare. Il rocker sta trascorrendo questi giorni in studio di registrazione e, con un post pubblicato sui suoi profili social, spiega il motivo per il quale, da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 3 dicembre 2020)si racconta aalla vigilia della pubblicazione della sua nuova canzone che uscirà il 1° gennaio 2021. Nuove canzoni distanno per arrivare. Il rocker sta trascorrendo questi giorni in studio di registrazione e, con un post pubblicato sui suoi profili social, spiega il motivo per il quale, da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

marattin : E alla fine, secondo me, è la vecchia canzone di Vasco Rossi a spiegarci che cosa sta succedendo nell’arena politic… - vascorossi : ???? Ieri notte nella splendida cornice di piazza Maggiore a Bologna... abbiamo girato il video della nuova canzone… - VanityFairIt : Che coppia! Sarebbe un peccato perderseli @RobertoBolle @vascorossi - SandroBonomi2 : RT @marattin: E alla fine, secondo me, è la vecchia canzone di Vasco Rossi a spiegarci che cosa sta succedendo nell’arena politica. https:/… - DarioPanzac89 : RT @marattin: E alla fine, secondo me, è la vecchia canzone di Vasco Rossi a spiegarci che cosa sta succedendo nell’arena politica. https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi Vasco Rossi, il video della nuova canzone è stato girato a Bologna Sky Tg24 Vasco Rossi a cuore aperto: “Ecco perchè scrivo canzoni”

Vasco Rossi si racconta a cuore aperto alla vigilia della pubblicazione della sua nuova canzone che uscirà il 1° gennaio 2021. Nuove canzoni di Vasco Rossi stanno per arrivare. Il rocker sta trascorre ...

“In punta di piedi”, il brano di Marcello Pieri dedicato a Pantani

"Questa canzone nasce nel 1997, quando Marco Pantani mi chiamò per provare a scrivere una canzone che parlasse di lui". Ecco la storia del brano Arriva il ...

Vasco Rossi si racconta a cuore aperto alla vigilia della pubblicazione della sua nuova canzone che uscirà il 1° gennaio 2021. Nuove canzoni di Vasco Rossi stanno per arrivare. Il rocker sta trascorre ..."Questa canzone nasce nel 1997, quando Marco Pantani mi chiamò per provare a scrivere una canzone che parlasse di lui". Ecco la storia del brano Arriva il ...