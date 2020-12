Valerio Scanu: 'Il mio canto di Natale tra musica e lungometraggio' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il cantante racconta il progetto a Tgcom24: 'Non è solo un insieme di brani natalizi, ma racconto una storia'. Valerio, in questo progetto spicca un inedito, in italiano, fortemente voluto da te. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il cantante racconta il progetto a Tgcom24: 'Non è solo un insieme di brani natalizi, ma racconto una storia'., in questo progetto spicca un inedito, in italiano, fortemente voluto da te. ...

repubblica : Per Valerio Scanu è già arrivato il Natale [di Ernesto Assante] [aggiornamento delle 17:46] - repubblica : Per Valerio Scanu è già arrivato il Natale - pirasemy : RT @MaxChiaravalli: #ValerioScanu, ecco 'Il Canto di #Natale': #cd e #dvd girato nel #RegnodiBabboNatale a #Vetralla #Viterbo @Valerio_Scan… - a7042237ab0f466 : RT @MaxChiaravalli: #ValerioScanu, ecco 'Il Canto di #Natale': #cd e #dvd girato nel #RegnodiBabboNatale a #Vetralla #Viterbo @Valerio_Scan… - EmiliaVS1 : RT @anomis_anomis70: Un sogno va vissuto fino in fondo e non sarà mai un sogno perso @Valerio_Scanu #LAriaDelNatale #CantoDiNatale https:/… -