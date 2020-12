Vaccino Covid, Scanzi ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Salvini su GB che parte prima? Ignoranza politica, dovrebbe sapere che c’è la Brexit” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Temo che sia un caso di Ignoranza politica allucinante perché bisognerebbe che qualcuno dicesse a Salvini, e a chi ha applaudito Salvini, che in Inghilterra c’è la Brexit quindi loro non devono aspettare l’autorizzazione dell’Ema e possono dire ‘noi ci fidiamo della Pzifer perché ci ha detto che il 95% dei casi funziona quindi lo distribuiamo’”. Così Andrea Scanzi, intervenendo alla prima serata di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e dallo stesso editorialista de Il Fatto Quotidiano, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda il mercoledì alle 21.25 su Nove, ha commentato le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, che ieri in Senato ha elogiato la Gran Bretagna che, a differenza dell’Italia – ha sottolineato il senatore – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Temo che sia un caso diallucinante perché bisognerebbe che qualcuno dicesse a Salvini, e a chi ha applaudito Salvini, che in Inghilterra c’è la Brexit quindi loro non devono aspettare l’autorizzazione dell’Ema e possono dire ‘noi ci fidiamo della Pzifer perché ci ha detto che il 95% dei casi funziona quindi lo distribuiamo’”. Così Andrea, intervenendo allaserata di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e dallo stesso editorialista de Il Fatto Quotidiano, con lacipazione di Marco Travaglio, in onda il mercoledì alle 21.25 su, ha commentato le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, che ieri in Senato ha elogiato la Gran Bretagna che, a differenza dell’Italia – ha sottolineato il senatore – ...

