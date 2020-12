Vaccino Covid | in Italia da gennaio | gratis per tutti | non sarà obbligatorio

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Se tutto procederà senza intoppi, la campagna vaccinale nel nostro Paese partirà da fine: le dosi sarannoper, e la vaccinazione avverrà su base volontaria. Si punta all’immunizzazione di almeno 20 milioni dini in estate. Come abbiamo già avuto modo di affrontare, i primi Paesi a mettere le mani sul tanto L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

RobertoBurioni : Un/una collega, con un incarico molto importante, ha appena detto una corbelleria totale sul vaccino anti-COVID. Si… - VittorioSgarbi : #covid Comunque, il vaccino russo è il più efficace di tutti: muoiono solo i dissidenti. @stampasgarbi @nino_ippolito - Agenzia_Ansa : La Gran Bretagna ha approvato l'uso del #vaccino anti-#coronavirus della #Pfizer-BioNTech, disponibile nel Paese a… - GenX56275635 : RT @NonVaccinato: “Sappiate che la #Pfizer renderà consultabili i dati della sperimentazione tra 4 anni e non potranno essere usati in trib… - ThomasDechaume : RT @miia_2018: Il Dr.McCollough, appena guarito da Covid, conferma che l'ostracismo nei confronti dell'idrossiclorochina e l'assenza di ter… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

La strategia di vaccinazione anti Covid in Romania sarà adottata oggi dal Consiglio supremo di Difesa, nel corso di una riunione in ...Milano, 3 dic. (askanews) - Anche la Difesa scenderà in campo per assicurare la vaccinazione del maggior numero di cittadini italiani contro il ...