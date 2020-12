Vaccino covid gratis | chi sarà vaccinato per primo? Le categorie

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 3 dicembre 2020): il ministro della Salute Speranza riferisce in Senato sulla pianificazione della campagna di immunizzazione che dovrebbe partire già a fine gennaio. Il composto anti-coronavirusgratuito e la sua somministrazione non obbligatoria. Segui Termometro Politico su Google News: a chi arriverà prima? Ilgratuito per tutti, a precisarlo il ministro della Salute Speranza in un intervento in Senato. Inoltre, lo stesso ministro ha precisato che il governo non ha intenzione di renderne obbligatoria la somministrazione. La campagna vaccinale, che dovrebbe cominciare a fine gennaio riguarderà in primis Operatori sanitari e socio-sanitari, residenti e personale delle Rsa e anziani. Si parla di ...