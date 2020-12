Vaccino Covid, Bassetti: 'Farlo anche a chi ha avuto l'infezione' (Di giovedì 3 dicembre 2020) 'Bisognerebbe vaccinare sia chi non ha mai fatto l'infezione da SarsCoV-2 che chi l'ha già fatta'. Lo ha detto l'infettivologo Matteo Bassetti su Fb. Secondo il professore 'bisognerebbe Farlo anche a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 3 dicembre 2020) 'Bisognerebbe vaccinare sia chi non ha mai fatto l'da SarsCoV-2 che chi l'ha già fatta'. Lo ha detto l'infettivologo Matteosu Fb. Secondo il professore 'bisognerebbea ...

