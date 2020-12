Vaccino Covid | Arcuri | Individuato hub | luogo pubblico di massima sicurezza

(Di giovedì 3 dicembre 2020) "Dobbiamo lavorare tutti insieme per compiere questo ultimo passo che ci separa dalla fine di questo lungo tunnel". Il commissario straordinario per l'emergenza-19, Domenico, torna a ...

LucaBizzarri : Domanda ai virologi di professione: ma chi il Covid lo ha fatto il vaccino deve farlo? @RobertoBurioni - VittorioSgarbi : #covid Comunque, il vaccino russo è il più efficace di tutti: muoiono solo i dissidenti. @stampasgarbi @nino_ippolito - Agenzia_Ansa : La Gran Bretagna ha approvato l'uso del #vaccino anti-#coronavirus della #Pfizer-BioNTech, disponibile nel Paese a… - carlacasu : RT @CitizenPost: Sondaggio su Natale, vaccino e misure anti-Covid: cosa pensano gli italiani - StudioZerbin : @Adnkronos Tutte queste limitazioni...tutte queste rinunce...una vita totalmente compromessa per colpa di questo st… -

Per la prima volta un vaccino anti Coronavirus viene approvato da un Paese. In Usa i primi farmaci per prevenire il covid il 15 dicembre. Record di nuovi decessi in america: quasi 2.600. Russia, Putin ...«Purtroppo il Covid da noi ancora non regredisce e c'è chi fa finta di nulla o banalizza i dati. Benevento è ancora la provincia che, percentualmente, in Campania, ha il ...