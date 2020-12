Vaccino, Arcuri: “Il piano per la distribuzione è pronto”. E il commissario straordinario spiega come funzionerà (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Il piano vaccini è sostanzialmente pronto, l’interlocuzione con le amministrazione regionali e locali, le forze armate e le grandi aziende italiane è in atto. Non ci riteniamo preoccupati, siamo sicuri che quando arriveranno i vaccini saremo pronti”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri in audizione davanti alle commissioni riunite Trasporti e Affari sociali sui temi del trasporto e della distribuzione dei vaccini contro il coronavirus. “Per la seconda ondata di vaccinazioni saranno in tutto 1.500 i luoghi che saranno indicati come centri di somministrazione. È molto probabile che medici di medicina generale e pediatri saranno coinvolti per la somministrazione e più avanti ancora sarà possibile coivolgere anche le farmacie”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Ilvaccini è sostanzialmente pronto, l’interlocuzione con le amministrazione regionali e locali, le forze armate e le grandi aziende italiane è in atto. Non ci riteniamo preoccupati, siamo sicuri che quando arriveranno i vaccini saremo pronti”. Lo ha detto ilall’emergenza coronavirus Domenicoin audizione davanti alle commissioni riunite Trasporti e Affari sociali sui temi del trasporto e delladei vaccini contro il coronavirus. “Per la seconda ondata di vaccinazioni saranno in tutto 1.500 i luoghi che saranno indicaticentri di somministrazione. È molto probabile che medici di medicina generale e pediatri saranno coinvolti per la somministrazione e più avanti ancora sarà possibile coivolgere anche le farmacie”. L'articolo ...

