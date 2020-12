Vaccino anti-Covid | in Italia si rischiano ritardi per colpa delle siringhe scelte da Arcuri

(Di giovedì 3 dicembre 2020) La distribuzione e la somministrazioneprime dosi di, in, potrebbero subire un clamoroso ritardo . Il problema, in questo senso, non è tanto il trasporto e la ...

RobertoBurioni : Un/una collega, con un incarico molto importante, ha appena detto una corbelleria totale sul vaccino anti-COVID. Si… - Agenzia_Ansa : La Gran Bretagna ha approvato l'uso del #vaccino anti-#coronavirus della #Pfizer-BioNTech, disponibile nel Paese a… - Open_gol : Alberto Mantovani è autore di un documento che raccoglie tutte le conoscenze accademiche sul vaccino anti-Covid - santapazienza99 : @RogerHalsted Ovvio! Sapete quanti interessi ha il #PD con la comunità cinese e la stessa Cina? #CONTEDIMETTITI… - caraca62 : RT @puresoulfree: @lucabattanta @giorgio_gori Questi nazisti stanno preparando l'esca, se non si fa come loro desiderano ti obbligano. http… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

Casale Monferrato, già “capitale del freddo” italiana per la massiccia presenza di aziende leader nella filiera della refrigerazione, si candida ora a giocare un ruolo centrale nella conservazione e d ...“Insieme a Poste italiane ed Eni è in corso di realizzazione un sistema informativo evoluto che prevede alcune fasi fondamentali che sono la distribuzione e il tracciamento del vaccino via via che vie ...