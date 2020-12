Vaccini Covid e traffici illegali, Aifa si prepara: “Con picco di domanda, arriva la criminalità”. I dati sui furti di farmaci e l’allerta per le dosi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Con l’arrivo dei Vaccini anti-Covid si pone anche il problema della criminalità legata alla contraffazione e ai furti dei prodotti sanitari. L’Interpol ha inviato nelle ultime ore un messaggio di allerta ai suoi 194 Paesi membri, in cui chiede di prepararsi al potenziale pericolo, ricordando che “la pandemia ha già dato luogo a un’attività criminale predatoria e opportunistica senza precedenti”. La stessa Agenzia italiana del farmaco (Aifa) non esclude la minaccia. “Quando c’è un picco di domanda, arrivano anche le offerte illegali”, commenta a ilfattoquotidiano.it Domenico Di Giorgio, responsabile dell’ufficio qualità dei prodotti e contraffazione di Aifa. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Con l’arrivo deianti-si pone anche il problema della criminalità legata alla contraffazione e aidei prodotti sanitari. L’Interpol ha inviato nelle ultime ore un messaggio di allerta ai suoi 194 Paesi membri, in cui chiede dirsi al potenziale pericolo, ricordando che “la pandemia ha già dato luogo a un’attività criminale predatoria e opportunistica senza precedenti”. La stessa Agenzia italiana del farmaco () non esclude la minaccia. “Quando c’è undino anche le offerte”, commenta a ilfattoquotidiano.it Domenico Di Giorgio, responsabile dell’ufficio qualità dei prodotti e contraffazione di. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato di ...

