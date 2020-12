Usa | Trump torna al business Ecco come

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Nel giorno più tragico in assoluto dell’epidemia di coronavirus negli Stati Uniti, Donaldposta su Twitter un video di ben 46 minuti in cui ribadisce le sue accuse di elezioni truccate: “Questo probabilmente è l’intervento più importante che abbia mai fatto”, afferma il magnate, che sostiene di ergersi a difesa della legge e della Costituzione a nome dei 74 milioni di americani che lo hanno votato – oltre 80 milioni hanno però votato il presidente eletto Joe Biden -.parla di “elezioni assurdamente lunghe” e denuncia un “sistema elettorale sotto attacco”. Martedì, il segretario alla Giustizia William Barr, un suo fedelissimo, aveva escluso brogli capaci d’incidere sull’esito del voto. Il post è stato subito segnalato da Twitter per le sue affermazioni definite “controverse”. Ieri, negli Stati Uniti si sono contati almeno 2.760 decessi da ...