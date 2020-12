Usa | più di 2700 morti in un solo giorno | mai così tanti “Obama | Bush e Clinton si vaccineranno in diretta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Le vittime da Covid-19 negli Stati Uniti aumentano diin. E nelle ultime 24 ore è stato toccato il record peggiore da inizio pandemia, con 2.731. Negli ospedali americani sono più di 100mila le persone ricoverate e in tutto i decessi finora sono stati 273.181. All’indomani del via libera del Regno Unito al vaccino di Pfizer, gli ex presidenti Usa Barack Obama, George W.e Billsi sono offerti volontari per farsi vaccinare in diretta contro il Covid-19. Chi invece inizierà domani la somministrazione del trattamento è Mosca, come ha annunciato il sindaco della capitale russa Serghei Sobyanin, mentre la Russia oggi segna il suo record giornaliero di contagi, arrivati a 28.145. Casi che sono 22.046 in Germania, dove altre 479 persone sono morte causa Covid. Lothar Wieler, ...