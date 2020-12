Usa, più di 2700 in un solo giorno: mai così tanti. “Obama, Bush e Clinton si vaccineranno in diretta” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Le vittime da Covid-19 negli Stati Uniti aumentano di giorno in giorno. E nelle ultime 24 ore è stato toccato il record peggiore da inizio pandemia, con 2.731 morti. Negli ospedali americani sono più di 100mila le persone ricoverate e in tutto i decessi finora sono stati 273.181. E all’indomani del via libera del Regno Unito al vaccino di Pfizer, per promuovere la cura nel farmaco gli ex presidenti Usa Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton si sono offerti volontari per farsi vaccinare in diretta contro il Covid-19. In attesa dell’approvazione della Food and Drug Administration americana, i tre ex presidenti – riporta Cnn – sperano che una campagna di sensibilizzazione per promuovere la fiducia nella sua sicurezza ed efficacia possa essere un messaggio potente mentre i funzionari della sanità pubblica americana ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Le vittime da Covid-19 negli Stati Uniti aumentano diin. E nelle ultime 24 ore è stato toccato il record peggiore da inizio pandemia, con 2.731 morti. Negli ospedali americani sono più di 100mila le persone ricoverate e in tutto i decessi finora sono stati 273.181. E all’indomani del via libera del Regno Unito al vaccino di Pfizer, per promuovere la cura nel farmaco gli ex presidenti Usa Barack Obama, George W.e Billsi sono offerti volontari per farsi vaccinare in diretta contro il Covid-19. In attesa dell’approvazione della Food and Drug Administration americana, i tre ex presidenti – riporta Cnn – sperano che una campagna di sensibilizzazione per promuovere la fiducia nella sua sicurezza ed efficacia possa essere un messaggio potente mentre i funzionari della sanità pubblica americana ...

Rinaldi_euro : #Augias : in Europa non si usa più il contante. - lorepregliasco : In Italia abbiamo quasi 85 morti COVID per 100mila abitanti, uno dei tassi di mortalità più alti del mondo, superio… - SkySport : Bonucci, la sua maglia tra le più vendute in Usa: prima in Sud Dakota - tespicciocasa : @GiovannaLaura18 @titi_il Più che altro usa tutti e tutto a suo tornaconto! ?? - arcanodavvero : RT @SkyTG24: Coronavirus mondo, i 10 Paesi con più casi in 24 ore: Italia quinta, primi gli Usa -