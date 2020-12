Usa | nasce una bambina ' congelata' da 28 anni - La sua ' gemella' è stata messa al mondo tre anni fa

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Unaè nata in Tennessee da un embrione congelato 28fa ed è quindi probabilmente la più 'vecchia' mai nata. Molly Everette Gibson , riporta il 'New York Post', è nata il 26 ottobre, ...

