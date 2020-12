Uomoni e Donne | Roberta Di Padua | cosa pensa del ritorno di Ida Platano

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Dama doc del trono over di Uomini eDiè tra i personaggi del format che più piace al pubblico soprattutto per la passione che mette nel vivere le sue storie. In alcuni casi è stata accusata di essere interessata solo alla popolarità conquistata grazie al programma di Maria De Filippi che le ha fruttato una crescita esponenziale dei suo followers su Instagram. Nonostante i dubbi sulla sua onestà la Disi è sempre messa in discussione, ha manifestato interesse per più di un cavaliere ma non ha ancora trovato l’uomo che fa per lei. In questi giornipresa da Michele Dentice, di cui non si fida visto anche il suo interesse per un’altra dama, è tornata a frequentare Riccardo Guarnieri dopo che la loro frequentazione si concluse con uno schiaffo dato al cavaliere dalla ...