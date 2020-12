‘Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 3/12/20 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Quest’anno guardare Uomini e Donne mi sta sembrando una penitenza divina. Ditemi voi se sono io ad essere esagerata o se davvero questa stagione per adesso è una grande, immensa, inquantificabile martellata sui coglioni. Che fatica, che faticaccia. Quattro puntate su cinque si aprono con Gemma Galgani ingrifata per il malcapitato di turno, stiamo un’ora a discutere di baci umidi e ‘passerine’ di una ultrasettantenne, ogni tanto buttano nel mezzo qualche tronista del quale fatichi a ricordare il nome, i corteggiatori e le corteggiatrici non li riconoscerei manco se me li trovassi di fronte con tanto di cartellino sul petto e gli altri poveracci dell’Over tra uno sfogo post puntata della Galgani e l’altro appaiono a centro studio, si azzuffano, raccontano di scopate random e poi ri-scompaiono finché l’Armando Incarnato di turno non decide di chiamarli in ... Leggi su isaechia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Quest’anno guardare Uomini emi sta sembrando una penitenza divina. Ditemi voi se sono io ad essere esagerata o se davvero questa stagione per adesso è una grande, immensa, inquantificabile martellata sui coglioni. Che fatica, che faticaccia. Quattro puntate su cinque si aprono con Gemma Galgani ingrifata per il malcapitato di turno, stiamo un’ora a discutere di baci umidi e ‘passerine’ di una ultrasettantenne, ogni tanto buttano nel mezzo qualche tronista del quale fatichi a ricordare il nome, i corteggiatori e le corteggiatrici non li riconoscerei manco se me li trovassi di fronte con tanto di cartellino sul petto e gli altri poveracci dell’Over tra uno sfogo postdella Galgani e l’altro appaiono a centro studio, si azzuffano, raccontano di scopate random e poi ri-scompaiono finché l’Armando Incarnato di turno non decide di chiamarli in ...

