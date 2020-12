UOMINI E DONNE anticipazioni: SOPHIE e ANTONIO si chiariscono ma… (Di giovedì 3 dicembre 2020) Quarto appuntamento settimanale con UOMINI e DONNE, il fortunato format di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di oggi assisteremo al resoconto dell’esterna tra Beatrice e Davide. Il tronista ha invitato la donna a casa sua, mostrandole alcune foto della sua infanzia e confidandole alcuni aneddoti sulla sua gioventù. Leggi anche: Il Segreto anticipazioni: EMILIA torna a Puente Viejo, ma cosa nasconde? Tra di loro sembra esserci molta tenerezza, la Buonocore si fida molto di Davide e l’uomo mostra un affetto particolare per lei. Il tronista è uscito altresì con Chiara, con la quale sembra però si sia rotto qualcosa. La ragazza affermerà di sentirlo distante e il Donadei dirà di non fidarsi affatto di lei, ponendo dei dubbi sul prosieguo della conoscenza. Arriva in studio una chiamata molto speciale: è la famiglia di ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 3 dicembre 2020) Quarto appuntamento settimanale con, il fortunato format di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di oggi assisteremo al resoconto dell’esterna tra Beatrice e Davide. Il tronista ha invitato la donna a casa sua, mostrandole alcune foto della sua infanzia e confidandole alcuni aneddoti sulla sua gioventù. Leggi anche: Il Segreto: EMILIA torna a Puente Viejo, ma cosa nasconde? Tra di loro sembra esserci molta tenerezza, la Buonocore si fida molto di Davide e l’uomo mostra un affetto particolare per lei. Il tronista è uscito altresì con Chiara, con la quale sembra però si sia rotto qualcosa. La ragazza affermerà di sentirlo distante e il Donadei dirà di non fidarsi affatto di lei, ponendo dei dubbi sul prosieguo della conoscenza. Arriva in studio una chiamata molto speciale: è la famiglia di ...

MinisteroDifesa : Per il piano distribuzione #vaccini le #ForzeArmate daranno il loro prezioso contributo. Fin da inizio pandemia don… - CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - matteosalvinimi : Francia. Scontri con la Polizia, automobili incendiate, vetrine distrutte, 23 donne e uomini delle Forze dell’ordin… - JoanaAMorais : RT @openarms_it: Se uomini, donne e bambini rischiano la vita in mare, vanno salvati. Sempre. Perché l’Europa ha scelto di non farlo? Gra… - SunflowerVol6ST : quest'odio generale verso il femminismo -che sottolineo essere un movimento finalizzato alla parità di diritti- è u… -