Uomini e donne anticipazioni 3 dicembre: Davide e Chiara litigano e… (Di giovedì 3 dicembre 2020) anticipazioni della puntata di Uomini e donne di giovedì 3 dicembre 2020. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Vediamo cosa dobbiamo aspettarci nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio. Uomini e donne, cosa è successo ieri Nella scorsa puntata di Uomini e donne, abbiamo assistito al gran ritorno di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere del Trono Over è voluto ritornare per riprovare a riallacciare il legame con Roberta di Padua. Tra i due, tuttavia, la situazione si è riscaldata, portandoli a litigare pesantemente. Il modo in cui si sono lasciati sembra infatti influire su un possibile ritorno di ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 3 dicembre 2020)della puntata didi giovedì 32020. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Vediamo cosa dobbiamo aspettarci nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio., cosa è successo ieri Nella scorsa puntata di, abbiamo assistito al gran ritorno di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere del Trono Over è voluto ritornare per riprovare a riallacciare il legame con Roberta di Padua. Tra i due, tuttavia, la situazione si è riscaldata, portandoli a litigare pesantemente. Il modo in cui si sono lasciati sembra infatti influire su un possibile ritorno di ...

