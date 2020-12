Uno guida senza aver mai preso la patente, l'altro completamente ubriaco: denunciati due uomini (Di giovedì 3 dicembre 2020) Uno guidava senza patente, l'altro completamente ubriaco. Per questo nella giornata di ieri due uomini sono stati denunciati e al secondo è stata ritirata la patente. Ieri mattina, i carabinieri della ... Leggi su chietitoday (Di giovedì 3 dicembre 2020) Unova, l'. Per questo nella giornata di ieri duesono statie al secondo è stata ritirata la. Ieri mattina, i carabinieri della ...

